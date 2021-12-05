Глава Пентагона ушел от вопроса о возможности вторжения России на Украину

Глава Пентагона о сообщениях о вторжении России на Украину: мы очень обеспокоены ситуацией

Глава Пентагона Ллойд Остин ушел от вопроса, считает ли он возможным вторжение России на Украину на фоне публикаций ряда западных СМИ о якобы наращивании российских войск около границы с соседней страной. Об этом его спросил ведущий панельной сессии на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана, передает ТАСС.

Остин отметил, что США по-прежнему очень обеспокоены ситуацией и продолжат внимательно следить за ней. Он подчеркнул, что Вашингтон привержен защите суверенной территории Украины. При этом американский министр не смог объяснить, как США собираются обеспечить защиту Украины, если она не входит в НАТО, и возможна ли отправка в эту страну американских военных советников. Он добавил, что в Вашингтоне рассматривают различные варианты помощи Киеву.

Ранее Associated Press со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена сообщило, что, по данным американских разведывательных служб, Россия планирует вторжение на территорию Украины в начале 2022 года. По словам собеседника американского издания, Москва намерена разместить на украинской границе 175 тысяч военнослужащих, при этом половина из них уже находятся на соответствующих позициях.

