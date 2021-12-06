В НАТО заявили о возможности России отрезать Прибалтику от альянса за два часа

Times: НАТО и Киев опасаются, что Россия может отрезать Прибалтику от других стран альянса

Киев и НАТО опасаются, что Россия может за несколько часов отрезать Прибалтику от других стран, входящих в Североатлантический альянс. Об этом пишет Times со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

Как считают собеседники британского издания, Москва может использовать для этой цели скопившихся на территории Белоруссии мигрантов, направив их в Сувалкский коридор, который является единственной общей границей между странами Прибалтики и другими членами НАТО. Предполагается, что там беженцы устроят беспорядки, усмирять которые отправят российских военных.

«Туда могут ворваться российские войска и расставить в коридоре военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Это позволит России объединить находящиеся в Калининградской области силы с Белоруссией. Все это может быть сделано, по оценке украинской стороны, меньше чем за два часа», — говорится в публикации.

По мнению источника Times в Киеве, таким образом Россия сможет отвлечь внимание членов Североатлантического альянса от якобы готовящегося вторжения на Украину.

Ранее в декабре агентство Associated Press и издание The Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке сообщили, что Россия может вторгнуться на территорию Украины в первые недели 2022 года. До этого руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также заявлял, что Москва готовится начать наступление в конце января или начале февраля и уже перебросила для этого на границу 92 тысячи военнослужащих.

При этом в России неоднократно опровергали информацию о якобы готовящемся вторжении на Украину. Так, президент Владимир Путин указал, что об этом говорили еще в начале года, но ввод войск до сих пор не произошел. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заверил, что Москва не собирается ни на кого нападать, и назвал неприемлемой истерику, которая в настоящее время нагнетается в западных СМИ по этой теме.