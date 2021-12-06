Российские биологи впервые получили потомство древней зебровидной акулы

Биологи Приморского океанариума во Владивостоке впервые в России получили потомство зебровидной бычьей акулы. Об этом сообщается на сайте учреждения.

«В Приморском океанариуме появился на свет малек зебровидной бычьей акулы Heterodontus zebra. Это первый в России опыт успешного разведения акул данного вида. Яйцо, из которого появился на свет акуленок, акула–мама отложила в январе, таким образом инкубация, то есть развитие зародыша до момента прорыва яйцевой капсулы, продолжалась 11 месяцев», — говорится в сообщении.

По словам руководителя отдела содержания гидробионтов тропических морей Натальи Гиревой, программа разведения зебровидной бычьей акулы в Приморском океанариуме реализуется с 2018 года. Уточняется, что этот вид содержат лишь несколько океанариумов в мире.

Ранее в приморском национальном парке «Земля леопарда» на видео попало семейство из трех редчайших тигров. Как рассказали сотрудники нацпарка, игры тигрят продолжались несколько часов, после чего они, истратив излишки энергии, отправились отдыхать вместе с матерью. По данным на осень 2021 года, в России число этих хищников составляло более 600 особей.