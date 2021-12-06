Модель с тату во все тело взялась за лицо и вызвала негодование среди фанатов

Популярная австралийская блогерша, которая нанесла более 600 татуировок на тело, взялась за лицо и вызвала негодование у фанатов. Соответствующий материал публикует Daily Star.

26-летняя модель Эмбер Люк (Amber Luke) разместила на странице в Instagram селфи, на котором показала поклонникам новые татуировки в виде шрамов на лице: один проходит через лоб и глаз, другой расположен вдоль скулы и губ. «Добавила несколько царапин. Можете догадаться, где?» — подписала она пост, который собрал более тысячи лайков.

Поклонники блогерши принялись обсуждать ее новые тату в комментариях. Некоторые сочли, что они портят ее внешность. «Ты такая красивая, пощади свое лицо», «Зачем?», «Пожалуйста, остановись», — выразили недовольство они.

Другие, напротив, похвалили модель: «Мне нравится новый рисунок. Выглядит очень хорошо», «Ты всегда удивляешь меня», «Ого, у меня такая же татуировка возле глаза. Этот рисунок потрясающий».

В октябре Эмбер Люк назвала причину желания измениться до неузнаваемости. Она объяснила, что в подростковом возрасте столкнулась с депрессией и потеряла уверенность в себе. «Свою первую татуировку я сделала в 16 лет. После этого я почувствовала, что моя самооценка повысилась, и решила продолжить покрывать тело рисунками», — поделилась она.