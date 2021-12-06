Путин разрешил усмирять авиадебоширов спецсредствами

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает экипажам самолета усмирять авиадебоширов с помощью специальных спецсредств. Об этом сообщает ТАСС.

Так, закон подразумевает, что на основании распоряжения командира воздушного судна бортпроводники смогут применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, для обеспечения безопасности полета и других пассажиров.

Спецсредства разрешено использовать в отношении лиц, поведение которых угрожает жизни и здоровью других людей, а также тех, кто отказывается выполнять требования командира самолета.

Ранее в ноябре член Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова предложила новый способ борьбы с буйными и психически неадекватными пассажирами самолетов. Она заявила, что в России нужно создать службу «воздушных маршалов» — специально подготовленных людей, которые могут оперативно «скрутить» человека в экстренной ситуации.