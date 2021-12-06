В Австралии построят черный ящик Земли на случай гибели человечества

Австралийские ученые построят черный ящик Земли — неразрушимый самописец, который будет фиксировать данные последних десятилетий человеческой цивилизации на случай гибели из-за глобальной климатической катастрофы. Об этом сообщает ABC.

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Его установят на западном побережье австралийского острова Тасмания к концу 2022 года. Задача ящика — документальная фиксация всех шагов человечества, приближающих его к экологической катастрофе. Самописец делают для будущих жителей планеты, чтобы они смогли понять причину исчезновения цивилизации.

Размер ящика будет сопоставим с размерами городского автобуса. Внутри него будут находиться накопители данных, фиксирующие информацию об изменении уровня углекислого газа в атмосфере Земли и среднегодовую температуру в различных регионах планеты. Энергию самописец будет получать от солнечных батарей. Ящик будет собирать в интернете данные о глобальном потеплении в онлайн-режиме.

«Если Земля действительно необратимо изменится в результате глобального потепления, то это неразрушимое записывающее устройство позволит тем, кто останется, извлечь урок из того, что случилось. Кроме того, он [черный ящик] станет свидетельством ответственности мировых лидеров за произошедшее, их действия или бездействие будут зафиксированы», — заявил один из авторов проекта Джим Кертис.

Строительство самописца начнется в 2022 году, однако необходимые данные собираются уже сейчас. Первыми сведениями в ящике станет информация о климатической конференции ООН в Глазго.

«Мы планируем использовать несколько форматов кодирования и изучаем возможность интеграции специального считывателя, который можно будет активировать, поместив на солнечный свет», — рассказали ученые.

В ноябре после двух недель обсуждений участники 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата согласовали текст ее итогового заявления. Дипломаты из почти 200 стран взяли на себя обязательства сократить выбросы углерода, отказаться от некоторых видов ископаемого топлива и увеличить помощь бедным странам, находящимся на передовой борьбы с изменением климата.

Климатическая конференция должна была проходить в шотландском Глазго с 31 октября по 12 ноября, однако мероприятие было продлено на сутки из-за противоречий между делегациями.