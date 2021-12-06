Столкновение пьяного водителя с паломниками в Мехико попало на видео

Более 10 человек пострадали в результате наезда пьяного водителя на паломников в Мехико

В мексиканской столице Мехико пьяный водитель наехал на паломников, которые направлялись к базилике Богоматери Гваделупской. Об этом сообщает Sputnik International.

Столкновение попало на видео. На кадрах с места происшествия, выложенных в Telegram-канале «Говорит Москва», видно, как водитель на полной скорости въезжает в группу бегунов и велосипедистов, двигающихся к храму. Сообщается, что в результате пострадали 13 человек, все они были доставлены в больницу.

В октябре автомобиль въехал в группу детей в немецком городе Витценхаузен (федеральная земля Гессен), трое из них получили тяжелые травмы. Авария случилась около 09:00 мск возле детского сада. Для транспортировки раненых в больницу были задействованы два спасательных вертолета.