Россиян начнут штрафовать за обшивку и остекление балкона

Минстрой: с 1 марта 2022 года россиян начнут штрафовать за обшивку или остекление балкона

Согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, за самовольную обшивку или остекление балкона, в России будут предусмотрены штрафы. Об этом сообщает интернет-издание Readovka.

В ведомстве пояснили, что подобные изменения входят в технический паспорт здания, как элемент оформления фасада, поэтому с 1 марта 2022 года корректировки необходимо будет согласовывать в специальных инстанциях. В документе будет необходимо указать целый ряд характеристик: цвет, размер, вес, используемые материалы.

Нарушителей ждет штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ранее стало известно, что с 1 марта в России утратят силу старые правила пользования жилыми помещениями и начнут действовать новые. Одно из таких правил гласит, что проживающие в квартирах по договорам социального найма обязаны немедленно сообщать наймодателям о неисправностях жилого помещения или сантехники и другого оборудования в нем.