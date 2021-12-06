В России отказ Байдена соблюдать «красные линии» назвали безрассудным

Депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет назвал безрассудным отказ президента США Джо Байдена соблюдать «красные линии» в международных отношениях. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, американский лидер демонстрирует «безрассудный и наплевательский подход» к международным отношениям, показывая пренебрежительное отношение к интересам других государств и миру на планете. «Власти США привыкли сеять смуту и раздор по всему миру, но у наших границ мы не позволим им хозяйничать. Байдену нужно понять, что за красными линиями идет черная полоса, которая никому не нужна», — заявил Шеремет.

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Политик добавил, что с Москвой неприемлемо общаться языком силы и шантажа. Он подчеркнул, что российская сторона всегда была готова к диалогу и выступала за конструктивные взаимоотношения с другими государствами. «Но нашу доброту и политическую порядочность не стоит воспринимать за слабость. Любая агрессия в отношении России будет пресечена за считанные секунды еще на подходе к нашим границам. Не советуем никому махать дубиной у наших границ», — заявил он.

Депутат добавил, что у России достаточно сил и средств, чтобы «нарушать самые грандиозные планы наших недругов».

Ранее Джо Байден отказался уважать чьи-либо «красные линии» по ситуации с Украиной. Такое заявление глава американского государства сделал в преддверии разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Таким образом Байден прокомментировал заявления о том, что Москва считает «красными линиями» размещение вооружений на Украине, в частности гиперзвукового оружия, и приближения инфраструктуры НАТО к российским границам. «Я не признаю ничью красную линию», — подчеркнул президент США