В Нижнем Новгороде открыли бинокль, он показывает Большую Покровскую улицу 100 лет назад

В центре Нижнего Новгорода открыли уникальный бинокль, который показывает Большую Покровскую улицу 100 лет назад. Об этом сообщает «Собака.ru».

Уточняется, что прибор появился около ННГУ имени Лобачевского. «Вид на Большую Покровскую и на церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Около 1910 года», — написано на табличке рядом с ним.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин заявил, что в городе планируют установить восемь таких биноклей. Они будут расположены во всех районах Нижнего Новгорода. Жители и туристы смогут увидеть облик улицы в том направлении, в котором установлен прибор.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде появится новое арт-пространство «Миллионка». Его планируется разместить на территории улицы Кожевенной и прилегающих к ней переулков. Этот проект историко-культурного туризма решили посвятить истории бедняков, живших в XIX веке. Как пояснил председатель правления фонда «Земля Нижегородская» Александр Сериков, будущая «Миллионка» будет демонстрировать систему ценностей среды и быта нижегородского босячества, в которых создавал свои произведения Максим Горький.