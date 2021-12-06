Названы страны с быстро дорожающим жильем

В третьем квартале 2021-го темпы роста цен на жилье увеличились в большинстве стран Европы, Азии и в Северной Америке. В целом реальная стоимость жилой недвижимости (рассчитанная с учетом инфляции) выросла в 47 из 60 стран с крупнейшими рынками недвижимости, сообщает Global Property Guide со ссылкой на собственные данные.

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По информации аналитиков, заметнее всего по итогам квартала выросли ценники в Черногории — более чем на 32 процента по сравнению с показателями за тот же период 2020-го. В число стран с быстро дорожающим жильем также попала Швеция (плюс 18 процентов за год), Австралия (16), Нидерланды (15,3), Пуэрто-Рико (14,6).

Эксперты назвали и те страны, где цены на жилье, напротив, снизились. Антирейтинг возглавили Филиппины (минус 16,8 процента за год), Камбоджа (минус 11), Марокко (минус 7,5), Перу (минус 5,6) и Бразилия (минус 5,5).

В России ценники в годовом исчислении увеличились на 7,2 процента. Аналитики включили ее в список стран, показавших сильный или умеренный рост цен на жилье.

Ранее были названы города России с быстро дорожающим жильем — это Краснодар и Екатеринбург. В Краснодаре средняя стоимость вторичного жилья за ноябрь 2021-го увеличилась на 14,2 процента, до 94,3 тысячи рублей. Екатеринбургский «квадрат» прибавил 4,4 процента, теперь он стоит 92,3 тысячи рублей. Москва заняла третье место рейтинга: квадратный метр столичного жилья подорожал на 4,2 процента, до 287,3 тысячи рублей.