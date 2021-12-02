Названы города России с быстро дорожающим жильем

SRG: стоимость «квадрата» вторичного жилья в России снизилась за ноябрь на 0,11 процента

По итогам ноября 2021-го Краснодар и Екатеринбург стали двумя российскими городами с наиболее быстро дорожающим жильем, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG.

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Эксперты изучили ценовую динамику на рынках недвижимости 20 крупнейших городов страны. Выяснилось, что в Краснодаре средняя стоимость вторичного жилья за месяц увеличилась на 14,2 процента, до 94,3 тысячи рублей. Екатеринбургский «квадрат» прибавил 4,4 процента, теперь он стоит 92,3 тысячи рублей. Москва заняла третье место рейтинга: квадратный метр столичного жилья подорожал на 4,2 процента, до 287,3 тысячи рублей.

Наименее заметно за ноябрь «вторичка» выросла в цене в Перми и Челябинске — на 1,6 процента. Аналитики назвали и среднюю стоимость «квадрата» в двадцатке крупнейших городов: она снизилась за ноябрь на 0,11 процента, до 88,1 тысячи рублей. За год метр подорожал на 22,5 процента.

Ранее сообщалось, что в ноябре продавцы вторичных квартир в России как никогда редко соглашались на торг с покупателями. В среднем они готовы были давать скидку в размере не более 2,43 процента.