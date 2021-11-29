Россияне рекордно снизили скидки на квартиры

«Этажи»: продавцы вторичных квартир в России в среднем готовы давать скидку в 2,4 процента

В ноябре 2021 года продавцы вторичных квартир в России как никогда редко соглашались на торг с покупателями, пишет «Российская газета». В среднем они готовы давать скидку в размере не более 2,43 процента, подсчитали аналитики компании «Этажи».

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Средняя скидка на вторичном рынке за 11 месяцев 2021-го составила 2,6 процента, при этом в том же периоде 2020-го она достигала 4,6 процента. «Уровень торга приблизился к рекордно низким значениям, а это говорит о том, что в краткосрочной перспективе цены на вторичное жилье в России снижаться не будут», — заявила изданию директор департамента управления «Этажей» Татьяна Ахметдинова.

По данным аналитиков, на самые большие скидки (6 процентов в среднем) в ноябре соглашались собственники квартир в Перми. На втором месте жители Омска (средняя скидка — 4,2 процента), на третьем — нижегородцы (4 процента). В Москве средний дисконт составил 0,7 процента.

«Мы не исключаем, что в начале 2022-го ситуация начнет меняться. В январе-феврале, в период сезонно низкого спроса, дисконт будет расти, а повышение ипотечных ставок будет стимулировать собственников увеличивать скидку на свои объекты», — предрекают специалисты.

Ранее глава аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН) Олег Репченко заявил, что рост ставок по ипотеке приведет к оттоку спроса с «вторички» на первичный рынок жилья. Для покупателей новостроек по-прежнему действуют государственные ипотечные программы, поэтому многие откажутся от идеи покупки готовых квартир, предупредил эксперт.