Российский «борт №1» заметили в Нью-Дели

Российский «борт №1» пошел на посадку в аэропорту Нью-Дели. Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar.

Отмечается, что в понедельник, 6 декабря, планировался визит президента России Владимира Путина в Индию. Ожидается, что между странами будут заключены договоры в сферах обороны, космоса, транспорта, науки, техники и образования.

Накануне в Индию прилетел глава МИД России Сергей Лавров. Уточняется, что переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств стран пройдут в формате «два плюс два». Они обсудят ключевые региональные сюжеты, включая ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии.

Министр обороны Индии Раджнатху Сингх в понедельник, 6 декабря, сообщал, что в ходе заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству в Нью-Дели Россия и Индия подписали ряд соглашений, контрактов и протоколов, связанных со стрелковым оружием и военным сотрудничеством.