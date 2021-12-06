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Индия и Россия подписали ряд контрактов в сфере военного сотрудничества

Глава Минобороны Индии: Москва и Нью-Дели подписали контракты о стрелковом оружии
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Фото: Adnan Abidi / Reuters

В ходе заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству в Нью-Дели Россия и Индия подписали ряд соглашений, контрактов и протоколов, связанных со стрелковым оружием и военным сотрудничеством. Об этом в своем Twitter-аккаунте заявил министр обороны Индии Раджнатху Сингх.

Глава минобороны выразил признательность российской стороне за поддержку Индии. Он назвал плодотворными и содержательными переговоры с министром обороны России генералом Сергеем Шойгу.

«Мы надеемся, что наше сотрудничество принесет мир, процветание и стабильность всему региону», — заключил Сингх.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что Индия является одним из ключевых партнеров России в оборонной сфере. Глава Минобороны отметил особый привилегированный характер отношений между Нью-дели и Москвой. Он подчеркнул беспрецедентный уровень доверия между странами.

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