В Китае решили платить людям с положительным тестом на COVID-19

В китайском городе Харбин местные власти решили платить по 1,5 тысячи долларов каждому гражданину с положительным результатом теста на COVID-19. Однако эту сумму получат только те заразившиеся, кто сдаст тест самостоятельно, передает The Beijing News.

Такие меры были приняты из-за низкого прироста заболевших коронавирусом. В Харбине выявляют лишь около десяти случаев заражения вирусом в день.

Власти считают, что люди избегают тестирования, так как боятся сообщить, что подхватили вирус. Теперь 1570 долларов в случае положительного результата, получат только те, кто добровольно придут на участок для проверки.

В Харбине призвали внимательно следить за новостями о местах, где были зарегистрированы случаи заражения и проявить инициативу в случае возможного контакта с зараженными для реализации превентивных мер.

«Если вы заметили у себя симптомы COVID-19, наденьте маску, отправляйтесь в ближайшую клинику и расскажите нам, куда вы ездили и с кем контактировали», — говорится в заявлении органов здравоохранения города.

В октябре в России оценили идею давать деньги за вакцинацию от COVID-19. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в России вряд ли возможно выплачивать вознаграждение каждому, кто сделал прививку от COVID-19. «Вряд ли здесь возможна какая-то поголовная оплата. Никогда не слышал, чтобы кто-то говорил о такой программе», — отметил пресс-секретарь президента.