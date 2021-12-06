Участник из Удмуртии победил на всероссийском конкурсе чтецов

Участник народного театра воткинского Дома культуры «Юбилейный» Вячеслав Клепов стал лауреатом II Всероссийского фестиваля-конкурса чтецов «Читаем классику в Третьяковской галерее». Об этом пишет портал «Удмуртия».

Отмечается, что конкурс проводился в два этапа, всего на него подали участие 145 человек. В финале состязания за победу боролись 25 претендентов. Они зачитывали произведения Гоголя, Пушкина, Лескова, Чехова, Лермонтова и других классиков литературы. Клепов стал лауреатом первой степени с поэмой «Облако в штанах» Владимира Маяковского.

Ранее сообщалось, что в Пскове подвели итоги XI городского конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница». Участники состязались в номинациях «Лучший поэт», «Лучший чтец», «Лучший писатель малого жанра» «Лучший чтец на иностранном языке» и «Лучший иллюстратор».