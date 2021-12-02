В Пскове прошел конкурс поэтов и чтецов «Чернильница»

В Пскове прошел XI городской конкурс молодых поэтов и чтецов «Чернильница»

В Пскове подвели итоги XI городского конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница». Об этом сообщает «Псковская лента новостей» в четверг, 2 декабря.

Отмечается, что всего на конкурс поступило более 60 заявок. Участники состязались в номинациях «Лучший чтец», «Лучший чтец на иностранном языке», «Лучший поэт», «Лучший писатель малого жанра» и «Лучший иллюстратор». Претендентов оценивало профессиональное жюри.

Произведения победителей войдут в печатный альманах «Чернильница».

Ранее сообщалось, что в Туве отпраздновали День тувинского языка, который отмечается ежегодно 1 ноября. В рамках праздника были проведены народный диктант и республиканский конкурс сказительского мастерства.