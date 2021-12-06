Наряд Ксении Собчак назвали клоунадой в сети

Телеведущая Ксения Собчак стала объектом шуток в социальных сетях из-за нелепого головного убора. Соответствующие комментарии фанатов появились на ее странице в Instagram.

40-летнюю знаменитость сфотографировали на вечеринке в Москве, организованной люксовым брендом Prada. На размещенных кадрах она позирует в костюме черного цвета, состоящем из облегающих брюк и пиджака, который оформлен глубоким декольте. Собчак также надела кружевной головной убор и бархатные ботинки на небольшом каблуке.

Подписчиков рассмешил образ телеведущей, о чем они принялись писать в комментариях под снимком, сделанным фотографом Германом Ларкиным. «Отличная альтернатива шапочке из фольги», «Шапка для пловцов?», «Когда не успела помыть голову», «Трусы на голове очень кринж», «Я бы назвал это клоунадой, а не стилем. Это просто выглядит смешно», «Ужасный аксессуар», — высказывались пользователи сети.

В октябре фанаты не узнали Ксению Собчак на обложке модного журнала Tatler. На фото она запечатлена на розовом фоне с наращенными волосами в черном корсетном топе с декольте. Образ звезды дополнили солнцезащитные очки с полупрозрачными линзами, серебристые серьги-кольца и чокер, а также розовая сумка итальянского люксового бренда Fendi.