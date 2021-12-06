В Госдуме прокомментировали обнаружение омикрон-штамма в России

Депутат Куринный заявил, что в обнаружении омикрон-штамма в РФ нет ничего страшного

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что в обнаружении омикрон-штамма в России нет ничего страшного. По его словам, вирусу не дадут распространиться, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Депутат отметил, что новый штамм коронавируса менее смертельный, что может позитивно сказаться на эпидемиологической ситуации в мире.

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«Чем позже новый штамм приходит в страну, тем больше у нее есть возможности подготовиться, тем больше есть возможности учесть опыт других стран, которые сталкиваются с ним "в полный рост". В этой связи, конечно, то, что он так рано появился в Российской Федерации, — это не очень здорово, скорее всего, это не единичный случай», — подчеркнул парламентарий.

Вместе с тем он добавил, что появление нового штамма — тот поворот, который должен был случиться с распространением вирусной инфекции.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков предложил не комментировать неподтвержденные данные о якобы обнаруженном в России первом случае омикрон-штамма коронавируса. По его словам, в такой ситуации не следует ориентироваться на сообщения СМИ.

5 декабря стало известно, что у девяти прибывших из ЮАР граждан России сделанный в аэропорту ПЦР-тест на коронавирус оказался положительным. Они находятся в обсерваторе под медицинским наблюдением.

