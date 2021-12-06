В России выявили 32 136 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 32 136 новых случаев COVID-19 — это минимум с 14 октября. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 9 833 749. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 6 декабря.

32 136 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране было зафиксировано 32 602 заражения.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (3134), Санкт-Петербурге (2412) и в Московской области (2215). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (6 случаев), Ненецком автономном округе (12 случаев) и в Республике Калмыкии (22 случая).

За сутки скончались 1 184 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 282 462 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 28 070, общий — 8 530 476.

По данным на 3 декабря, уровень коллективного иммунитета в России достиг 53,7 процента. Привились двумя компонентами вакцины от COVID-19 63 961 690 россиян.