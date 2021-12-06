Глава ДНР увидел опасные тенденции конфликта в Донбассе

Глава ДНР Пушилин: при Зеленском на линии соприкосновения в Донбассе все пошло вразнос

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин увидел опасные тенденции в ходе развития конфликта в Донбассе. Если столкновения на линии соприкосновения перерастут в войну, Пушилин планирует обратиться за помощью к России и Белоруссии. Слова главы непризнанного государства передает ТАСС.

«Мы видим, что ситуация деградирует. При [президенте Украины Владимире] Зеленском все пошло вразнос. Это опасная тенденция, которая в конечном счете может привести к полномасштабным боевым действиям», — заявил Пушилин. По его мнению, соблюдение минских договоренностей окончательно перестало волновать украинскую сторону.

Кроме того, Пушилин поделился опасениями по поводу судьбы людей в ходе конфликта. «Как глава республики я в первую очередь переживаю о гражданском населении, которое, как мы прекрасно осознаем, Украина будет просто уничтожать, не считаясь ни с чем», — рассказал он и добавил, что угроза населению может вынудить его обратиться за помощью к Минску и Москве.

Ранее в ДНР началась раздача партийных билетов «Единой России». Членами правящей российской партии стали первые 100 человек, в том числе Пушилин, а также глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.