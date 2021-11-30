В Донбассе начали раздавать партийные билеты «Единой России»

Первые 100 жителей Донбасса стали членами партии «Единая Россия». О вручении партийных билетов правящей российской партии рассказал 30 ноября депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

«Сегодня по поручению секретаря генерального совета партии "Единая Россия" [Андрея Турчака] первые 100 жителей Донбасса — граждане России — получили партийные билеты Всероссийской политической партии "Единая Россия"», — заявил Водолацкий.

О том, что в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) начали раздавать партбилеты «Единой России», депутат Госдумы рассказал на форуме по недопущению фальсификации истории в Донецке. Трансляция мероприятий форума должна начаться в 13:00 по московскому времени на YouTube-канале министерства информации ДНР.

В республиках Донбасса выдано больше полумиллиона российский паспортов, сообщал ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков. «Наша задача — безопасность этих людей, их достойное качество жизни. Россия обеспечивает электричество, пенсии, завоз строительных материалов, газ», — говорил чиновник.

На Украине сочли российские действия началом «взрывной интеграции» Донбасса в Россию. «Уже реально как пылесосом затягивается экономика этих территорий в Россию», — сказал бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин.