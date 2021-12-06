Потерявшийся пес спас приютившую его семью от пожара и воссоединился с хозяевами

Потерявшаяся собака воссоединилась с хозяевами и вернулась домой благодаря тому, что спасла от пожара приютившую ее семью в американском штате Вирджиния. Об этом сообщает USA Today.
Черити Голлоуэй и двое ее детей отдыхали дома, когда недавно подобранный ими пес по кличке Баттер начал лаять под окном ее спальни. Оказалось, что в будке, где жил пес и которая была расположена всего в полутора метрах от дома американки, начался пожар. Причиной возгорания послужила лампочка, которую Голлоуэй использовала для обогрева Баттера по ночам.
Благодаря отчаянному лаю собаки пожар удалось вовремя обнаружить. На место прибыли пожарные волонтеры, и семью Голлоуэй эвакуировали из охваченного пламенем дома и спасли от смерти в огне. Пожарный Джастин Стидхем рассказал, что как только собака заметила пожар, она поспешила предупредить людей.
«Если бы не он, кто знает, что могло бы случиться. Все могло бы быть гораздо хуже. Я очень благодарна этой собаке», — сказала хозяйка дома. Услышав лай собаки, сын женщины попытался сбить пламя при помощи садового шланга. «Огонь распространился очень быстро», — подчеркнула Голлоуэй.
После того, как Стидхем опубликовал фотографию животного в соцсети и похвалил Баттера за спасение семьи, владельцы собаки связались с Голлоуэй. Оказалось, что настоящее имя Баттера — Купер, и хозяева искали его с лета. Но прежде, чем вернуть его хозяевам, Голлоуэй хочет наградить пушистого героя стейком.
«Он уедет от нас, и меня это расстраивает до слез, но я счастлива за него. Мы будем продолжать общаться», — сказала Голлоуэй.
Ранее сообщалось, что щенок в США учуял возгорание в стене и не отходил от неисправной розетки, пока хозяева не вызвали пожарных. Владелица животного подчеркнула, что ее питомец никогда не делал ничего подобного раньше, поэтому шокировал хозяев.