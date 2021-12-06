Потерявшийся пес спас приютившую его семью от пожара и воссоединился с хозяевами

Потерявшаяся собака воссоединилась с хозяевами и вернулась домой благодаря тому, что спасла от пожара приютившую ее семью в американском штате Вирджиния. Об этом сообщает USA Today.

Черити Голлоуэй и двое ее детей отдыхали дома, когда недавно подобранный ими пес по кличке Баттер начал лаять под окном ее спальни. Оказалось, что в будке, где жил пес и которая была расположена всего в полутора метрах от дома американки, начался пожар. Причиной возгорания послужила лампочка, которую Голлоуэй использовала для обогрева Баттера по ночам.

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Благодаря отчаянному лаю собаки пожар удалось вовремя обнаружить. На место прибыли пожарные волонтеры, и семью Голлоуэй эвакуировали из охваченного пламенем дома и спасли от смерти в огне. Пожарный Джастин Стидхем рассказал, что как только собака заметила пожар, она поспешила предупредить людей.

«Если бы не он, кто знает, что могло бы случиться. Все могло бы быть гораздо хуже. Я очень благодарна этой собаке», — сказала хозяйка дома. Услышав лай собаки, сын женщины попытался сбить пламя при помощи садового шланга. «Огонь распространился очень быстро», — подчеркнула Голлоуэй.

После того, как Стидхем опубликовал фотографию животного в соцсети и похвалил Баттера за спасение семьи, владельцы собаки связались с Голлоуэй. Оказалось, что настоящее имя Баттера — Купер, и хозяева искали его с лета. Но прежде, чем вернуть его хозяевам, Голлоуэй хочет наградить пушистого героя стейком.

«Он уедет от нас, и меня это расстраивает до слез, но я счастлива за него. Мы будем продолжать общаться», — сказала Голлоуэй.

Ранее сообщалось, что щенок в США учуял возгорание в стене и не отходил от неисправной розетки, пока хозяева не вызвали пожарных. Владелица животного подчеркнула, что ее питомец никогда не делал ничего подобного раньше, поэтому шокировал хозяев.

