Россиян отговорили давать в долг друзьям и родственникам

Психотерапевт Анна Стори отговорила россиян давать деньги в долг друзьям или родственникам. Она рассказала агентству «Прайм», что в таком случае срок возврата денег не определен.

Специалист отметила, что когда одалживают деньги друзьям или близким, они их не всегда возвращают. При этом некоторым людям неудобно требовать средства, так как не хочется портить дружеские отношения.

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Если вы все же решили дать в долг кому-то из друзей, специалист рекомендует четко оговорить время возврата и по возможности составить договор в письменной форме. Психотерапевт пояснила, что если друг способен действовать из «состояния взрослого», то проблем возникнуть не должно.

«Если же ваш друг в ответ на предложение оговорить условия обижается, показывает, что он находится в состоянии ребенка (действует в ответ на эмоции, свои и чужие, игнорируя реальные факты), и деньги либо не вернет, либо вернет, но не скоро (опять же из состояния ребенка будет стараться вызвать у вас чувство вины, давить на жалость), то в этом случае вам решать — стоит ли одалживать деньги», — подчеркнула Стори.

Она заключила, что если человек готов помочь, понимая, что деньги могут не вернуть, то это его личный выбор.

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