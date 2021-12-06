Стала известна доля поддерживающих ужесточение правил QR-кодов врачей

РБК: более 17 процентов врачей выступили за ужесточение законопроектов о QR-кодах

Законопроекты о QR-кодах поддерживают 24,6 процента медиков, выступают за его ужесточение более 17 процентов. О таких данных опроса, проведенного мобильным приложением «Справочник врача», стало известно РБК.

Согласно опросу, доля тех, кто выступает против законопроектов о цифровых документах, составляет 36,5 процента, еще 21,9 процента врачей согласны поддержать документ, если часть ограничений будет смягчена.

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Мнения медиков насчет обязательной вакцинации от коронавируса разделились почти поровну. Так, 49,7 процента выступают за такую меру, 50,3 процента — против.

Большинство врачей (86,6 процента) полагают, что кампания по убеждению людей в необходимости сделать прививку не совсем успешна. Среди причин неэффективной кампании медики называют противоречащие друг другу заявления властей о COVID-19 и вакцинации, а также отсутствие в СМИ доступного объяснения населению научных данных о пользе вакцинации и неаргументированные объяснения о возможном тяжелом течении болезни.

Чтобы повысить доверие к вакцине, нужно работать с массовым населением, считают 56,7 процента опрошенных врачей. При этом каждый пятый специалист заявил, что важно повышать доверие к прививке среди сообщества медиков.

Проекты поправок об использовании в общественных местах QR-кодов, которые подтверждают факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание, внесли в Госдуму 12 ноября. Инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости. С 1 февраля предлагается выдавать цифровой документ только вакцинированным, переболевшим и тем, у кого есть медотвод.