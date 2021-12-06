Мурашко назвал долю обратившихся к врачам россиян после перенесенного COVID-19

После перенесенной коронавирусной инфекции около 85 процентов россиян обращаются за дополнительной медицинской помощью. Долю тех, кому нужна помощь врачей, назвал глава Минздрава Михаил Мурашко во время «Российской недели здравоохранения — 2021», его цитирует ТАСС.
Министр уточнил, что помощь медиков для тех, кто перенес COVID-19, нужна на раннем этапе после выздоровления. В связи с этим министр отметил необходимость углубленной диспансеризации россиян.
«Мы видим высокую потребность и в скрининговых процедурах — прохождение диспансеризации пациентами, перенесшими новую коронавирусную инфекцию», — сказал Мурашко.
Ранее глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко предупредил о тяжелом поражении сердца и легких после перенесенного коронавируса. По его словам, такие патологии обнаруживают у россиян при проведении углубленной диспансеризации. Также медики сталкиваются с проблемами кожи и эндокринной системы у пациентов.