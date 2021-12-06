Названа дата открытия горнолыжного сезона на Домбае

Горнолыжный курорт Домбай в Карачаево-Черкессии открывает зимний сезон 7 декабря. Такую дату назвали в администрации курортного поселка, передает «Интерфакс».

Так, путешественники смогут заселиться в отели и гостиницы только при предъявлении QR-кода. Также обязательно соблюдение масочного режима при посадке на канатные дороги.

«К настоящему времени курорт полностью готов к новому сезону с учетом соблюдения требований эпидемиологической безопасности», — заявил собеседник агентства.

Эксперты предсказали, что по итогам 2021 года, курорты республики смогут посетить 1,7 миллиона человек. При этом отмечается, что таких показателей возможно достичь только при отсутствии ограничений для туристов.

Ранее, 3 декабря, на курорте Красная Поляна в Сочи открыли горнолыжный курорт. Сейчас для посещения доступны четыре трассы — «Первый снег» на высоте 2,2 тысячи метров и три трассы в долине «Цирк-2» на высоте 2,05 метра. Отмечается, что изначально сезон на «Красной Поляне» планировали открыть позже, однако благоприятные погодные условия позволили сдвинуть сроки.