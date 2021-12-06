Лишенный неприкосновенности Рашкин приехал на первый допрос

Депутат Госдумы Рашкин прибыл на первый допрос в СК по делу о незаконной охоте на лося

Лишенный неприкосновенности депутат Государственной Думы Валерий Рашкин приехал на первый допрос в Следственный комитет (СК), пишет РИА Новости.

Отмечается, что примерно в два часа дня депутат вошел в центральное здание ведомства в Техническом переулке Москвы. На вопросы журналистов он отвечать не стал.

2 декабря председатель СК Александр Бастрыкин завел в отношении Рашкина уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»).

По данным следствия, в ночь на 29 октября депутат вместе с приятелями охотился на лося, не имея на это разрешения. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и уложили ее в багажник. Там добычу обнаружили сотрудники полиции и комитета охотничьего хозяйства Саратовской области, остановившие автомобиль депутата.

25 ноября депутаты Госдумы проголосовали за лишение Рашкина неприкосновенности. Сначала политик утверждал, что нашел тушу в лесу, однако позже признался в убийстве животного.