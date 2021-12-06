Платья с открытой спиной стали новым модным трендом

Модные редакторы Daily Mail назвали платья с вырезом на спине новым модным трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналистка Леди Элис Маннерс (Lady Alice Manners) отметила, что мода на открытую спину вернется в 2022 году и объяснила причину данной тенденции. «В платьях с открытой спиной есть неподвластная времени элегантность, которую я люблю. Прелесть таких нарядов еще и в том, что они очень удобные. Также этот фасон подходит любому типу фигуры, а также идеально садится на женщин с маленькой грудью», — заявила она.

Так, на прошлой неделе в описанном наряде вышла в свет актриса Зендая. Ее запечатлели во время ежегодной церемонии вручения наград лучшим футболистам мира Ballon D’Or awards в платье бренда Roberto Cavalli с металлической отделкой в виде двухголовой змеи на спине за две тысячи фунтов стерлингов (195 тысяч рублей).

«Как стилист, я считаю, что Зендая является первопроходцем на всех уровнях в мире моды. Она не может надеть что-то плохое. Так что, если она надевает подобные наряды, значит, скоро весь мир будет выглядеть точно так же. Будьте готовы к сезону открытой спины», — заключила Маннерс.

По словам журналистки Лизы Хилтон (Lisa Hilton), особенной популярностью одежда с открытой спиной пользовалась в начале прошлого столетия. В то время слишком большая грудь или обнаженные ноги считались вульгарными в обществе, поэтому модницы 1920-х годов старались закрывать все части тела, оголяя при этом спину, чтобы привлекать внимание мужчин.

Ранее в декабре платья с оголяющими тело разрезами стали трендом у знаменитостей. Согласно материалу, известные актрисы, модели, певицы и блогерши полюбили носить облегающие платья, оформленные различными вырезами, оголяющими тело. Например, в подобном наряде бренда Monot с разрезами в области груди посетила свадьбу подруги манекенщица Кендалл Дженнер, а ее сестру Кайли запечатлели на территории собственного дома в оранжевом платье на завязках по бокам.