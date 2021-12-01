Платья с оголяющими тело разрезами стали трендом у знаменитостей

Платья с откровенным дизайном обрели широкую популярность у моделей, блогерш и телезвезд

Платья с откровенным дизайном обрели широкую популярность у знаменитостей. На фотографии звезд в социальных сетях обратили внимание журналисты The Sun.

Согласно материалу, известные актрисы, модели, певицы и блогерши полюбили носить облегающие платья, оформленные различными вырезами, оголяющими тело. Например, в подобном наряде бренда Monot с разрезами в области груди посетила свадьбу подруги манекенщица Кендалл Дженнер, а ее сестру Кайли запечатлели на территории собственного дома в оранжевом платье на завязках по бокам.

Помимо этого, тренду последовали телезевезды, которые опубликовали снимки своих образов в Instagram. Среди них — Маура Хиггинс (Maura Higgins), платье которой обнажало ее ноги, и Лисинда Стенфорд (Lucinda Strafford), дополнившая свой образ босоножками и серьгами-кольцами. В флешмобе также приняли участие звезды реалити-шоу Love Island Мери Бедфорд (Mary Bedford) и Шеннон Сингх (Shannon Singh).

Помимо этого, фотографиями в откровенных нарядах поделились на своих страницах в социальных сетях блогерша Лаура Андерсон (Laura Anderson), модели Хлои Ферри (Chloe Ferry), Меган Маккенна (Megan McKenna) и предпринимательница Кортни Кардашьян.

В мае откровенный наряд героини «Красотки» из 90-х стал новым модным трендом. Речь идет о платье в виде белого кроп-топа и ярко-синей мини-юбки, соединенных между собой металлическим кольцом на талии. В таком образе Вивьен, персонаж американской актрисы Джулии Робертс, предстала в одной из сцен картины 1992 года.