В Крыму в результате столкновения легковушек пострадали 10 человек

Десять человек получили травмы в результате ДТП на трассе Нижнегорск — Белогорск в Крыму

В Крыму десять человек получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Нижнегорск — Белогорск, среди пострадавших есть дети. Об этом сообщается на сайте МВД республики.

Трех человек сразу госпитализировали, еще семь граждан позднее сами обратились за медицинской помощью. По предварительным данным, водители-участники ДТП были трезвыми. Организована доследственная проверка.

«Всем пострадавшим назначена судебно-медицинская экспертиза, на предмет определения степени тяжести вреда здоровью. После получения результатов будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.

Ранее в Рязани водитель грузового автомобиля врезался в остановку общественного транспорта, два человека погибли.