В Крыму в результате столкновения легковушек пострадали 10 человек

В Крыму десять человек получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Нижнегорск — Белогорск, среди пострадавших есть дети. Об этом сообщается на сайте МВД республики.
Трех человек сразу госпитализировали, еще семь граждан позднее сами обратились за медицинской помощью. По предварительным данным, водители-участники ДТП были трезвыми. Организована доследственная проверка.
«Всем пострадавшим назначена судебно-медицинская экспертиза, на предмет определения степени тяжести вреда здоровью. После получения результатов будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.
Ранее в Рязани водитель грузового автомобиля врезался в остановку общественного транспорта, два человека погибли.