В российском городе водитель грузовика насмерть сбил стоявших на остановке людей

В Рязани водитель грузового автомобиля врезался в остановку общественного транспорта, два человека погибли, сообщает во вторник, 30 ноября, РЕН ТВ со ссылкой на областное управление ГИБДД России.

Водитель на грузовике насмерть сбил двух человек, стоявших на городской остановке «Химволокно», еще один человек пострадал. Ему оказывают помощь медики. В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают экстренные службы и сотрудники полиции.

Ранее в Липецке в результате выезда автомобиля на перрон автовокзала погиб человек, еще трое пострадали.