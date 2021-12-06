В российском городе занялись спасением 160-летнего дуба

В Орле специалисты попытались спасти 160-летний дуб от гибели при помощи монтажной пены

В Орле специалисты занялись спасением 160-летнего дуба, который на протяжении нескольких десятков лет страдает из-за дыры в стволе. Об этом сообщает ГТРК «Орел».

Как отмечается, речь идет о дереве на бульваре Победы российского города. На протяжении последних 20 лет дыра в дубе была заделана пробкой из бетона, однако она только навредила. В результате дыру было решено залить монтажной пеной, которая, как надеются эксперты, даст дереву возможность восстановиться.

«Было решено, что лучше всего произвести запенивание дерева: пена — хороший изолятор», — рассказал главный специалист производственно-технического отдела МКУ «УКХ города Орла» Николай Коташевский.

По его словам, до этого дуб обработали от паразитов. Через три года специалисты планируют удалить новую заплатку и оценить, как она повлияла на состояние дерева.

Ранее сообщалось, что в музее-заповеднике Ивана Тургенева Спасское-Лутовиново в Орловской области ураган повалил дуб, который был посажен писателем 198 лет назад. Помимо него, пострадали несколько старых елей, ясеней, берез и деревьев на старинной липовой аллее.