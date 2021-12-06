В РАН рассказали о сроках модификации российской вакцины под омикрон

Вице-президент РАН Стародубов: вакцину можно модифицировать под омикрон за две недели

Российскую вакцину от коронавируса можно модифицировать под новый омикрон-штамм коронавируса за две недели. Такие сроки назвал вице-президент РАН Владимир Стародубов, его слова передает «Интерфакс».

«Если будут выявлены какие-то особенности у этого штамма, то наши специалисты за пару недель подготовят вариант вакцины, которая будет более сильной», — заявил он.

При этом Стародубов отметил, что нужно пользоваться действующими препаратами, так как необходимости в модификации на данный момент нет. Также он добавил, что схема лечения при COVID-19 остается прежней.

Ранее в Роспотребнадзоре подтвердили обнаружение омикрон-штамма коронавируса у двух россиян, которые вернулись из Южно-Африканской республики. В ведомстве уточнили, что ранее граждане сдали ПЦР-тест, результат которого оказался положительным. Однако изначально штамм коронавируса, которым заразились туристы, был неизвестен.