В России обвинили США в нагнетании ситуации перед разговором Путина и Байдена

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров обвинил Вашингтон в нагнетании ситуации перед разговором президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению сенатора, подобная обстановка будет использоваться Соединенными Штатами для того, чтобы любые подвижки в переговорах представить инициативой американского лидера.

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Джабаров добавил, что США заинтересованы избегать военного конфликта с Россией, «потому что они проиграют». Он заключил, что Вашингтон будет тянуть время до тех пор, пока у них не появится вооружение, сопоставимое с российским.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения о возможных новых санкциях США против России, которые опубликовал американский телеканал CNN, являются информационной истерикой. Таким образом он ответил на вопрос, могут ли подобные сообщения негативно сказаться на предстоящей видеобеседе Путина и Байдена.

6 декабря американский телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники сообщил, что США задумали ввести новый пакет санкций против России. Проект включает так называемый «ядерный вариант» — отключение России от международной платежной системы SWIFT. Весной 2021 года Европарламент принял необязательную резолюцию, согласно которой данные санкции применят в случае вторжения России на Украину.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут вечером во вторник, 7 декабря. Они состоятся в режиме защищенной видеосвязи. Лидеры сами определят необходимое для разговора время.

