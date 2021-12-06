Между европейскими странами разгорелся конфликт из-за электроэнергии

Швеция не позволила Норвегии использовать свои сети для поставок электроэнергии в Германию

Конфликт из-за электроснабжения разгорелся в Северной Европе. Швеция не позволяет Норвегии использовать свои сети для увеличения экспорта электроэнергии в более богатые страны, поскольку ей самой не хватает тепла, пишет Bloomberg.

Спор между европейскими странами возник вокруг использования трансграничных силовых кабелей, которые являются ключевой частью планов ЕС по декарбонизации. Они открывают соседним странам доступ к низкоуглеродным ресурсам, таким как ветер или гидроэнергетика. Электроэнергия идет туда, где цены выше, без вмешательства операторов сети, но в случае перебоев в поставках потоки могут быть остановлены.

Норвегия начала увеличивать экспорт электроэнергии в более богатые страны, в Германию и Великобританию. Швеция воспротивилась этому, в результате Норвегия сократила поставки электроэнергии к своему северному соседу. Уменьшив вдвое доступную экспортную мощность до примерно 1200 мегаватт, Норвегия увеличила риск дефицита в регионе, отмечают эксперты.

«Если спрос будет выше, то нам придется рассчитывать на импорт из других стран или частично отключать электроэнергию, как только станет холодно », — сказал Эрик Эк, руководитель стратегического управления Svenska Kraftnat.

Ранее почти половина немецких компаний пожаловалась на угрозу своей конкурентоспособности из-за роста цен на энергоносители. Быстро растущие цены на электроэнергию и газ становятся опасными для экономики Германии.