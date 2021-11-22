Цены на газ поставили под угрозу будущее немецких компаний

Почти половина немецких компаний пожаловалась на угрозу своей конкурентоспособности из-за роста цен на энергоносители. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на исследование Союза германских промышленно-торговых палат (DIHK).

Быстро растущие цены на электроэнергию и газ становятся опасными для экономики Германии. Даже малым и средним компаниям грозит существенное увеличение затрат. С тяжелым периодом многие компании могут справиться только за счет экономии на инвестициях любого рода. «Картина, нарисованная компаниями, очень тревожная, — заявил президент DIHK Питер Адриан. — Высокие цены на электроэнергию и газ уже лишают треть компаний финансовых возможностей для необходимых будущих инвестиций».

В ходе исследования 46 процентов компаний сообщили, что рост цен может поставить под угрозу их конкурентоспособность. Еще 11 процентов заявили, что вынуждены отложить инвестиции в климатическую повестку из-за высоких цен на электроэнергию и газ. 17 процентов хотят отложить инвестиции в свои основные процессы, а также в исследования и инновации. DIHK предупреждает, что без этих затрат на модернизацию компании будут гораздо хуже подготовлены к энергетическому переходу.

«Для многих компаний последствия более высоких цен на электроэнергию и газ являются экзистенциальными, поскольку немецкие компании уже платят самые высокие цены за электроэнергию», — прокомментировали в Союзе германских промышленно-торговых палат и добавили, что немецкие предприятия платят примерно вдвое больше, чем их конкуренты во Франции.

Многие компании надеются заключить контракты с отдельными операторами ветряных электростанций, чтобы стать более независимыми от роста цен на бирже электроэнергии. «Более 40 процентов компаний очень заинтересованы в долгосрочных контрактах на прямые поставки, — сообщает DIHK. — Потому что это не только поможет достичь климатической нейтральности, но и стабилизирует цены на электроэнергию».

Европа столкнулась с энергетическим кризисом на фоне более низких, чем ожидалось, поставок газа из России и Норвегии, а также увеличившегося из-за восстановления экономики потребления. Стремительно выросшие цены на газ повлекли за собой рост цен и на другие энергоресурсы. В октябре стоимость газа едва не достигла отметки в две тысячи долларов. На момент написания новости газ торгуется на уровне 990 долларов за тысячу кубометров, по данным биржи ICE.