Россия поможет США снизить цены на дизельное топливо

В США отправились четыре российских танкера с двумя миллионами баррелей дизельного топлива, изготовленного из природного газа. Об этом со ссылкой на данные платформы отслеживания и аналитики грузов Vortexa сообщает Bloomberg.

Такой объем поставки станет максимальным с 2018 года. Как утверждает издание, она поможет снизить цены на топливо на восточном побережье, достигшие максимума за последние семь лет.

Традиционным поставщиком топлива в регион является канадский нефтеперерабатывающий завод Irving Oil Ltd. St. John, но он только возобновляет производство после планового ремонта, продолжавшегося с сентября.

Дизельное топливо из России выглядит предпочтительнее европейского, поскольку, как объяснили эксперты, страна имеет доступ к дешевому природному газу. Флотилия танкеров должна прибыть в США на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что цены на дизельное топливо в России побили исторические рекорды. Зимний дизель на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже поднимался до 61,528 тысячи рублей за тонну. На этом фоне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила повысить норматив продажи топлива на бирже, чтобы справиться с его дефицитом.