ФАС предложила увеличить продажи дизеля из-за роста цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала ряд предложений по регулированию рынка топлива, которые будут способствовать стабилизации цен на зимний дизель. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство предлагает повысить норматив продажи дизеля на бирже с 7,5 до 10 процентных пункта. Планируется, это позволит создать запас прочности в период повышенного спроса. Среди других задумок ФАС — сокращение доли суррогатной продукции, оптимизация перевозок топлива, а также корректировка демпфирующего механизма.

16 ноября цена на зимнее дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже вновь побила исторический рекорд, достигнув 61,528 тысячи рублей за тонну. Ранее Минэнерго России объяснило рост биржевых цен на зимнее дизельное топливо ажиотажным спросом трейдеров, а также дорогой нефтью и нефтепродуктами в мире. Согласно данным ведомства, с начала ноября на биржевых торгах в среднем за сутки реализуется около 34,5 тысячи тонн зимних сортов дизтоплива, что на 50 процентов превышает уровень аналогичного периода допандемийного 2019 года.