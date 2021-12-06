Женщина выгнала брата из дома из-за кота

Пользовательница Reddit с ником Throwawaybrothrrcat поделилась историей о том, как поссорилась с братом после того, как он избавился от кота, принадлежавшего их покойному отцу. По словам женщины, она так сильно разозлилась на родственника, что выгнала его из дома.

Автор поста рассказала, что после смерти матери ей по наследству достался большой дом. По словам женщины, недвижимость находится далеко от ее места жительства, поэтому она предложила своему отцу пожить там. «Мой отец завел там кота. Это был обычный уличный кот. Сначала отец подкармливал животное, а потом стал пускать его в дом», — вспомнила она.

После смерти отца в доме женщины поселился ее младший брат. Рассказчица отметила, что ее родственник никогда не любил кошек и не собирался ухаживать за питомцем отца, и тогда она попросила свою знакомую переехать к нему, чтобы кормить животное. Через некоторое время кот внезапно пропал. Оказалось, что брат женщины устал от животного и решил увезти его как можно дальше от дома.

Поступок родственника сильно разозлил женщину, и она потребовала, чтобы тот покинул ее дом. «Если бы он отказался уехать, то я бы обратилась в суд. Я была на него очень зла, если честно. Я не могу поверить, что мой брат избавился от беззащитного существа, которое очень любил наш отец. Я тоже не люблю кошек, но факт, что мой отец любил их, все меняет», — поделилась женщина.

Большинство пользователей поддержали решение автора поста. «Ваш отец гордился бы вами. Я уверен, что он присматривает за этим котом с небес», — написал один из комментаторов. Еще один юзер признался, что у него была похожая история. «У моей матери была кошка, которую она обожала, и моя сестра решила избавиться от нее. С тех пор мы больше никогда не видели эту кошку. Это стало сильным ударом для моей матери», — заявил он.