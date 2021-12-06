Педагог Северной Осетии организовал ансамбль старинных национальных инструментов

Педагог из Северной вместе с учениками изготавливает народные музыкальные инструменты

Педагог дополнительного образования средней школы №1 селения Тарское Заур Демеев вместе со своими учениками организовал ансамбль старинных народных инструментов «Фарн». Об этом сообщает «Народные Новости».

Так, вместе со школьниками Демеев возрождает производство национальных музыкальных инструментов Северной Осетии — таких как киссын-фандыр, дала-фандыр, дыуадастанон-фандыр, уадындз.

«Моя цель работы состоит в том, чтобы дети стали сильнее. Я эту силу передаю через искусство, культуру и историю. Здесь мы изготавливаем национальные музыкальные инструменты и учимся на них играть», — поделился преподаватель.

В мастерской при школе занимается около 30 человек — ребята играют народную осетинскую музыку и героические песни.

«Не каждому взрослому под силу заставить звучать брусок дерева и нити конских волос, но эти ребята смогли. Сейчас они готовятся к очередному выступлению. И, несмотря на небольшой срок своего существования, ансамбль успел полюбиться жителям всей республики», — рассказал Демеев.

Ранее в ноябре сообщалось о том, что год культуры коренных народов Камчатки откроется гала-концертом. На мероприятии, которое состоится 14 декабря, выступят национальный ансамбль танца «Мэнго» имени А.В. Гиля, эвенский народный ансамбль «Нургэнэк», казачий ансамбль «Русь», также ансамбли Елизовского, Мильковского районов и города Петропавловска-Камчатского.