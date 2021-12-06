Россиянка побывала во Франции и подслушала разговоры местных женщин о русских

Побывавшая во Франции россиянка познакомилась с местными пенсионерками и подслушала их разговоры о России. Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь, туристка узнала, что пожилые европейские женщины расхваливали русских мужчин за то, что они умеют практически все. «Потому что во Франции не так! Для любых нужд есть специализированные люди. Зачем что-то уметь делать, когда легче заплатить и не париться. На то они и французы, чтобы позволить любые траты, даже по домашним делам», — пояснила автор блога.

Кроме того, француженки считают, что люди из России много бранятся. «Русский язык, по их мнению, и так очень дерзко звучит со стороны по своей интонации. Так мы еще и мат через слово употребляем. Это их личное воспоминание из поездки в Россию», — выяснила путешественница.

Вдобавок в России иностранкам показалось, что местные жители почти не пьют воду, а вместо этого утоляют жажду соком или чаем. При этом во Франции, по словам россиянки, пьют очень много воды, а в ресторанах ее всегда приносят перед едой, даже если ее не заказывали.

В октябре российская туристка, часто отдыхающая в Турции, перечислила волнующие местных жителей вопросы к русским. Девушка отметила, что турки часто спрашивают про высшее образование. По словам путешественницы, местные жители считают, что в России учеба в вузах обязательна. Также турки восхищаются любовью россиян к чтению.