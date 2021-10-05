Россиянка перечислила главные волнующие турок вопросы к русским

Российская туристка, часто отдыхающая в Турции, перечислила главные волнующие местных жителей вопросы к русским. О них она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Девушка выяснила, что турки часто хотят задать вопрос про высшее образование. По словам путешественницы, местные жители считают, что в России учеба в вузах обязательна. Кроме того, местные жители восхищаются любовью российских туристов к чтению и их щедростью.

«Один торговец мне как-то сказал, что только русские и украинцы покупают сувениры для себя, семьи, друзей и коллег. Больше, мол, так никто не делает», — отметила россиянка.

Еще один главный вопрос — про отношение русских к своим соотечественникам. Путешественница объяснила, что часто турки видят две противоположные ситуации: одни туристы избегают встреч с земляками, другие же, наоборот, рады пообщаться с гражданами своей страны. Кроме того, жителей Турции интересует мнение россиян об отдыхающих с ними иностранцах.

«Говорят, русские туристы очень часто нелестно отзываются об иностранцах, рядом с которыми они отдыхают. В итоге нас считают нацией, которая никого не любит», — отметила автор блога.

Помимо прочего, турки задают вопросы про любовь к России, так как в этой области их мнения снова расходятся. Одни считают, что россияне критикуют и ругают властей своей страны, другие уверяют, что русская нация очень патриотична.

«Они постоянно спрашивают, насколько у нас холодно, какие у нас квартиры, что мы едим чаще всего... Турки не скрывают, что любят русских. Поэтому и интересуются», — заключила девушка.

Ранее в январе российский турист, путешествующий вместе со своей девушкой по Турции, перечислил главные вопросы к русским, волнующие местных жителей. В первую очередь, по его словам, турки чаще всего интересовались семейным положением пары.