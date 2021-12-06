Путин рассказал о добавляющих в воду гербициды польских пограничниках

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с главой Международной федерации общества «Красного креста и Красного полумесяца» Франческо Роккой рассказал, что польские пограничники добавляют гербициды в воду, которой разгоняют мигрантов на границе с Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС.

«Ну нельзя же людей поливать не только водой, но и замешивать в эту воду гербициды и пестициды, с тем, чтобы вызывать там ожоги и другие тяжелые последствия у этих мигрантов, в том числе, у женщин и малолетних детей», — сказал российский лидер. Путин добавил, что «это совсем уже никак не вяжется с принципами гуманного обращения с мигрантами».

Президент России призвал Рокку обратить внимание на поведение Польши в ситуации с мигрантами. «Сколько там людей уже на границе погибло. Похоронено там уже. Там же хоронят-то чуть ли не каждый день. Ну это просто беда», — сказал он.

В ходе той же беседы Владимир Путин также заявил об отсутствии миграционных потоков через российскую территорию в направлении Европы. Он также выразил надежду на то, что это не будет происходить в дальнейшем.

С начала ноября на польско-белорусской границе продолжается миграционный кризис. Тысячи беженцев из стран Ближнего Востока подошли к заграждениям на границе и попытались проникнуть на территорию Европейского союза. Польским силовикам пришлось использовать дополнительные силы, чтобы сдержать их напор. Евросоюз обвинил официальный Минск в усугублении ситуации с мигрантами.

На фоне этого российский Красный Крест начал сбор средств для оказания помощи Белорусскому Красному Кресту в связи с миграционным кризисом.