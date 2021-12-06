Блинкен счел «очень серьезной» угрозу Украине со стороны России

Госсекретарь США Энтони Блинкен счел угрозу Украине со стороны России «очень серьезной». Его слова передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

«Она очень серьезна, потому что то, что мы наблюдали, - это сосредоточение значительных сил у границы с Украиной. Мы видели усилия по дестабилизации внутри Украины, пропагандистскую кампанию против Украины в социальных сетях, которая по своим масштабам увеличилась примерно в десять раз», — подчеркнул он.

Он добавил, что Вашингтон стремится к «стабильным, предсказуемым» отношениям с Москвой, однако в случае агрессии в сторону Украины Россия столкнется с определенными последствиями. «Я надеюсь, что это повлияет на расчеты президента Путина и Россия выберет другой курс», — сказал госсекретарь. Блинкен также напомнил, что США стали свидетелями «вторжения российских сил» на Украину в 2014 году.

Ранее в ноябре Блинкен предупреждал, что России грозят последствия в случае нападения на Украину. «Это не альянс планирует агрессивные действия против России. Единственная агрессия, которую мы видели в последние годы, к сожалению, исходила со стороны России», — указал Блинкен.