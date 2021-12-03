В США пригрозили России последствиями из-за Украины

Госсекретарь Блинкен: России грозят последствия от США и ЕС в случае агрессии на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что России грозят последствия в случае нападения на Украину. При этом НАТО не планирует агрессии против России, сообщает РИА Новости.

«Это не альянс планирует агрессивные действия против России. Единственная агрессия, которую мы видели в последние годы, к сожалению, исходила со стороны России», — подчеркнул Блинкен в ходе выступления на конференции Reuters NEXT.

Блинкен пригрозил, что Россию ждут «очень серьезные последствия» не только со стороны США, но и со стороны Еврооюза, если она «продолжит конфронтационный курс и возобновит агрессию против Украины». «Я очень надеюсь, что Россия учитывает это в своем планировании», — добавил он.

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг заявил о подготовке Запада к нападению России на Украину. Он подчеркнул, что в альянсе наблюдают «необычайную концентрацию военных сил и обострившуюся и очень агрессивную риторику» на фоне сообщений о предполагаемом скоплением российских войск у границ Украины.

В Кремле в ответ на нагнетаемую в англосакских и украинских СМИ «истерику» заявили, что Россия не собирается ни на кого нападать. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.