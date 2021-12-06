Создано средство от коронавируса в виде жвачки

Группа ученых из США разработала средство, ограничивающее распространение коронавируса, в виде жевательной резинки. Об этом сообщается на сайте Пенсильванского университета.

Один из создателей нового средства от COVID-19 объяснил, что вирус размножается в слюне, а их жвачка способна нейтрализовать вирус. По его словам, частицы вируса выходят наружу, когда кто-то из зараженных чихает, кашляет или даже просто разговаривает. «Жевательная резинка позволит нейтрализовать вирус в слюне, и это нам простой способ исключить такой способ распространения болезни», — сказал руководить группы Генри Дэниелл (Henry Daniell).

В основе препарата лежит белок ACE2, инъекции которого снижают вирусную нагрузку с тяжелыми инфекциями. Ученые вырастили белок в лаборатории и соединили его с другими веществами, на основе чего и создали жевательную резинку, блокирующую рецептор ACE2. Это препятствует связыванию спайкового белка коронавируса.

В июне 2021 года сообщалось, что центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны начал разработку лекарства против коронавируса в виде жевательной резинки. Работу ведет 48-й ЦНИИ Минобороны, который ранее совместно с центром имени Гамалеи участвовал в создании вакцины «Спутник V». Источник в ведомстве уточнил, что мукозальную вакцину против COVID-19 разрабатывают в виде жевательных таблеток и пастилы.