В США вновь обвинили российских хакеров в попытке хищения данных

Работающая в США компания Mandiant, которая обнаружила взлом SolarWinds в 2020 году, вновь обвинили хакеров, якобы связанных с российскими спецслужбами, в том, что те продолжают предпринимать попытки хищения данных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад компании.

Отмечается, что американская компания признала в своем докладе отсутствие полной уверенности в том, что взломы осуществлялись именно в интересах Москвы, но высказали свои догадки относительно того, что подозреваемое на Западе в работе на российскую разведку хакерское сообщество стоит за некоторой частью выявленной их специалистами активности. Также там заявили, что в большинстве случаев хищение данных было «релевантно российским интересам».

«Mandiant подозревает, что многочисленные кластеры (хакерской активности) связаны с общей российской угрозой — угрожающим актором, которого Mandiant называет UNC2452, а Microsoft — Nobelium», — сказано в докладе.

Ранее стало известно, что хакеры взломали электронную почту Федерального бюро расследований (ФБР), разослав с нее десятки тысяч писем якобы от имени Министерства внутренней безопасности США.