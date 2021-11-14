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ФБР признало факт взлома хакерами его электронной почты

Bloomberg: хакеры взломали электронную почту ФБР и отправили с нее 100 000 писем
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Фото: Kacper Pempel / Illustration TPX / Reuters

Хакеры взломали электронную почту Федерального бюро расследований (ФБР), разослав с нее десятки тысяч писем якобы от имени Министерства внутренней безопасности США. Об этом сообщает Bloomberg.

Предупреждение о кибератаке

Компания The Spamhaus Project, специализирующаяся на отслеживании спама и связанных с ним киберугрозах, опубликовала в Twitter изображение письма. Как видно на фото, в сообщениях хакеры предупреждают о возможной кибератаке.

«Срочно: злоумышленник в системе», — говорилось в теме послания. Получателям рекомендовали проверить все внутренние электронные системы, поскольку в них якобы проник злоумышленник — киберэксперт Винни Тройя, который предположительно связан с группой хакеров-вымогателей TheDarkOverlord. При этом уточняется, что к письмам не было прикреплено какого-либо вредоносного программного обеспечения.

> 100 000
писем отправили злоумышленники

Реакция бюро

В ФБР подтвердили факт взлома хакерами его электронной почты. В бюро уточнили, что инцидент произошел утром 13 ноября, а также добавили, что сообщения были отправлены с учетной записи @ic.fbi.gov. ФБР призвало пользователей быть осторожными и сообщать о любых подозрительных действиях. О произошедшем также осведомлено Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) США.

Как пояснил агентству глава отдела профессиональных услуг компании по кибербезопасности BlueVoyant Остин Берглас, у ФБР есть несколько систем для обмена электронными письмами. Он выразил мнение, что взломанная сеть использовалась не для передачи засекреченной информации, а для связи с общественностью и обмена несекретными данными.

В компании The Spamhaus Project предположили, что целью хакерской атаки был подрыв репутации Тройи и завал ФБР звонками. Эксперты также не исключили, что киберпреступники пытались заставить людей в спешке внести изменения в системы.

Не только ФБР

В 2015 году редакция The New York Post опубликовала интервью с хакером, который заявил, что ему удалось взломать принадлежащую главе ЦРУ Джону Бреннану учетную запись на портале AOL и получить доступ к хранившимся в ней документам. Позже сайт WikiLeaks опубликовал некоторые из полученных материалов. Ответственность за взлом взял на себя интернет-взломщик, назвавшийся Cracka и представившийся руководителем группы Crackas With Attitude. В 2016 году хакеры взломали личные сетевые учетные записи директора Национальной разведки США Джеймса Клэппера.

В декабре 2020 года агентство Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая иностранным правительством, взломала систему Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и сумела украсть их данные. Масштаб взлома оказался настолько серьезным, что в субботу, 12 декабря, в Белом доме состоялось заседание Совета национальной безопасности США. Позднее во взломе обвинили российских хакеров.

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